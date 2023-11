Comparte

Martina Weil contó, a través de sus redes sociales, cómo fue el resultado de la operación a la que debió someterse en las últimas horas. La campeona panamericana de los 400 metros planos en Santiago 2023 se mostró ansiosa por volver a los entrenamientos y comenzar a preparar lo que será la temporada 2024, con los Juegos Olímpicos de París en el horizonte.

“Todo salió increíble. De verdad mil gracias por los mensajitos”, publicó en una de sus historias con una selfie tomada en la cama de la Clínica Meds.

En la publicación siguiente, la medallista de plata y oro en Santiago 2023 subió un video en el que se le ve realizando desplazamientos en muletas dentro de la habitación y, por último, compartió un registro de lo que fue la bienvenida en su hogar luego de recibir el alta médica.

Ya en su casa, Weil subió otro registro en el que contó algunos detalles del post operatorio: “Me han llegado miles de mensajes y me preguntaron cómo fue. La idea era hacerlo astroscópico, pero no se pudo, así es que me sacaron esa gelatina que se forma”, detalló. Al finalizar, agradeció la preocupación de sus seguidores.