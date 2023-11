Comparte

Alexis Sánchez acudió a la conferencia de prensa previo al viaje de la Roja a Quito para medirse ante Ecuador por Clasificatorias. El goleador histórico de la selección chilena fue crítico con las condiciones en las que se encuentra el fútbol chileno y agradeció el trabajo de Eduardo Berizzo en la banca de Chile.

“Agradezco a Berizzo por su profesionalismo. No veía algo así desde hace mucho tiempo. Con Rueda no veía eso de ser un grupo. Hoy en día vemos un equipo que juega”, señaló Maravilla.

Al ser consultado sobre las responsabilidades en la renuncia del entrenador, Sánchez dijo que “No hay culpa de nadie (en concreto); es responsabilidad de todos”.

También tuvo palabras para el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova: “Se ve una persona seria, que quiere trabajar desde el primer día. Habló con nosotros y está dispuesto a ir para adelante ante Ecuador”, aseguró el delantero.

“Como país, en la organización no estamos muy bien. Algunos aportan y algunos no. En general, la liga chilena no puede estar parada tres meses ¿Cómo quieres jugar (así) e ir a un Mundial?”, apuntó.

Pero sus críticas no quedaron ahí. Sánchez profundizó en sus cuestionamientos y abordó la crítica situación de las instalaciones que albergan a la selección nacional: “En «Juan Pinto Durán» me gustaría tener una cancha como corresponde; una ducha. Hay tres duchas que no funcionan, después llegas al estadio y del desagüe sale excremento en la ducha. Dices ¿es una selección o un equipo de Tercera?”.

También apuntó en contra de los periodistas deportivos e indicó que “en Europa veo que los periodistas cuidan al jugador. Acá en Chile veo poco que cuiden poco a un jugador joven. Me pueden criticar, pero a veces un joven lo vive diferente. En Chile estamos todos negativos”.

Por último, se refirió al duelo de este martes ante Ecuador y expresó que “va a ser un partido importante, físico, de concentración. Iremos a sacar la cara por nuestro país y tener los tres puntos”.