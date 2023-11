Comparte

Bárbara Riveros volverá a las competencias en el Ironman 70.3 de Pucón luego de seis meses fuera de las pistas por una dura lesión.

La mejor triatleta chilena de la historia se lesionó el 29 de julio mientras realizaba su rutina de entrenamiento en bicicleta en las montañas de Suiza. Riveros sufrió un duro choque con un automóvil, cuando se encontraba en pleno descenso. La deportista resultó con una mano quebrada, heridas y múltiples golpes en todo su cuerpo, con una fuerte contusión en la cabeza que resultó ser lo más preocupante.

A sus 36 años, la campeona mundial en distancia Sprint, medallista de oro y plata panamericanos y luego de haber disputado cuatro Juegos Olímpicos explica que su recuperación ha sido bastante compleja.

“Ha sido mucho más lento que los pronósticos originales, sobre todo por un derrame en la cabeza que me dejó sin entrenar durante dos meses y también todo el tema cognitivo y cerebral a trabajar aparte de lo físico. Incluso he usado un beeper que me dé un ritmo de activación cerebral, pero gracias a mi equipo de fisioterapeutas, familia, amigos y seres queridos en Chile y Suiza me he logrado sentir cada día mejor”, señaló.

En estos momentos Riveros está instalada en la ciudad de Puerto Varas, donde prepara su gran retorno a las competencias.

“Pucón siempre ha sido una carrera muy mágica, donde hice mis primeros triatlones en 1994. Por ende, su comunidad significa mucho para mí. Siempre corro para darle una alegría a ellos y entregarles un lindo show”, comentó.

“En este momento más que por un título, quiero sentir el cariño de mi gente. Mi meta es seguir entrenando de forma consistente y retomar toda mi fuerza… lo que es seguro es que en Pucón me entregaré de lleno, siendo fiel en lo que ha sido toda mi trayectoria”, añadió.

Presentan kit oficial del Ironman 70.3 Pucón 2024

El Club Deportivo Universidad Católica, en conjunto con Sparta, lanzaron el kit oficial de la competencia que se desarrollará en Pucón, en presencia de integrantes del Team Chile.

Dentro del kit destacan la polera oficial del IRONMAN 70.3 de Pucón, que fue confeccionada por New Balance con una tela de alta tecnología y brinda características especiales de respirabilidad y secado rápido, que le otorgan gran funcionalidad y cualidades requeridas por los deportistas para lograr un alto rendimiento. Además, los colores de la nueva colección están inspirados en el entorno natural en que se desarrolla “La Carrera Más Linda del Mundo” y poseen tonalidades llamativas, estampados cómodos y terminaciones resistentes.

“Para esta versión, hemos puesto especial énfasis en otorgar a los participantes una gran experiencia deportiva. Es por esta razón, que en conjunto con Sparta, hemos trabajado para desarrollar un Kit de Competencia que contemple los más altos estándares de calidad, que cumpla con las exigencias de los triatletas y que los productos sean útiles para el desarrollo de la competencia”, expresó el presidente del CDCU, Francisco Urrejola.

Para las mochilas y morrales, se utilizaron materiales resistentes y una confección de alto estándar. En el caso de la Backpack, se diseñó pensando en cubrir todos los requerimientos de los competidores, por lo que cuenta con variados espacios y divisiones para acomodar vestuario, zapatillas y botella, contando con bolsillos con ventilación y detalles reflectantes. Por su parte, los Gymsacks poseen un diseño cómodo y funcional, con bolsillo interior con cierre, cordones gruesos y tela de alta resistencia.