El nuevo dueño de la Universidad de Concepción rompió el silencio luego de adquirir al club. Se trata de Rimoun Hanouch, multimillonario oriundo de los Emiratos Árabes Unidos, que ha trabajado, también, con algunas de las empresas automovilísticas más importantes del mundo.

“Comencé a establecer conexiones con Chile probablemente unos 20 años atrás, cuando conocí a Cristian Montecinos, quien había llegado a jugar a los Emiratos”, dijo en primera instancia el empresario en diálogo con La Tercera.

Asimismo, explicó que llegó a Chile porque “es un país muy importante en el mundo del fútbol, donde encuentras mucho talento y eso claramente nos da seguridad para invertir. El equipo también entra en escena porque la Universidad de Concepción no es solo un equipo de fútbol, es una institución”.

“¿Por qué un equipo de segunda división y no uno de primera? Bueno, porque creo en el proyecto. Yo he seguido la liga chilena y sé qué equipo es y qué ciudad es”, detalló Hanouch.

“Siento que con un trabajo duro y bien planificado puede volver a Primera División. Ese es mi objetivo a corto plazo y en un mediano plazo quiero competir en Sudamérica, quiero tratar de elevar al club”, comentó el multimillonario sobre sus objetivos en el club.

Por otro lado, Rimoun Hanouch confirma que Marcelo Rosas será su mano derecha en el club y, además, niega vínculos con Christian Bragarnik y Sergio Morales.

“Nunca he conocido a Bragarnik, he oído de él, sé que es un personaje muy conocido en Argentina, pero no tengo nada que ver con él”, explicó el empresario.

En tanto, sobre Morales señala que “lo conocí hace más de diez años, probablemente en 2011. En uno de mis viajes a Chile me tomé un café con él. En ese momento me pidieron que hiciera de puente entre un entrenador y la Federación de Emiratos Árabes. La Federación confió en mí para aquello y ahí me reuní con Morales, pero nunca hice ninguna transacción con él y no será parte de este proyecto”.

Finalmente, sobre cuánto va a invertir en el club, el nuevo dueño del Campanil explicó: “En este momento no puedo dar un número exacto, pero tendré suficiente dinero para traer a los jugadores que necesito. No voy a gastar millones si es que necesito medio millón y tampoco voy a gastar medio millón si es que en verdad necesito millones. La inversión será exacta y acurada. Seremos cuidadosos con nuestras inversiones, pero a la vez agresivos para traer a los mejores jugadores para este equipo y liga. No puedo dar un número exacto, pero es una cantidad considerable que garantizará mi objetivo”.