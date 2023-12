Comparte

Todo indica que Arturo Vidal cambiará de club el próximo año. De hecho, desde Argentina adelantan que el King ya llegó a un acuerdo con Boca Jrs, lo que ha generado diversos comentarios negativos por parte de la hinchada de Colo-Colo que ansía su regreso al club.

No obstante, Vidal fue el encargado de echar por tierra todo estos rumores. De hecho, el volante del Athletico Paranaense perdió la paciencia con los hinchas albos y quienes le mandan comentarios por interno.

“Yo no he decidido a dónde me voy a ir, ¿por qué están hablando? Tantos huevones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear, si todavía no tomo una decisión”, lanzó el campeón de América en su cuenta de Twitch.

Asimismo, explicó que “a fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando siempre la mala. Déjense de huevear”.

“Tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Paranaense, me han tratado increíble. Me lesioné y todavía me siguen queriendo mucho acá en la ciudad”, agregó el seleccionado nacional que sigue recuperándose de su lesión en la rodilla.

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas albos, apuntando contra la dirigencia del Cacique: “Yo no voy a ir a Colo-Colo si ellos no me quieren. Voy a ir al equipo que me quiera, que me busque y que tenga los mismos objetivos que yo por delante”.