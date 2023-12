Comparte

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, habló sobre su futuro y descartó que su ciclo en el club haya terminado.

“Yo siempre le manifesté a los dirigentes que la prioridad la va a tener siempre Colo-Colo, y ellos durante la temporada me han manifestado la posibilidad de seguir, así es que vamos a hablar del proyecto del año que viene, lo que el club tiene pensado. Si en ese proyecto yo soy el entrenador indicado, por supuesto lo haremos, sino vendrá otro entrenador”, dijo en conferencia de prensa.

“Las charlas las tendremos después de este partido. Tendría que ser un proyecto ambicioso porque la gente nos va a exigir. Entonces habrá que esperar unos días para saber la continuidad o no”, añadió.

Al ser consultado si su ciclo al mando de los albos, Quinteros señaló que “los ciclos se terminan cuando no se aspira a otro nivel. Los últimos cinco años nosotros como cuerpo técnico hemos sido los que más puntos han ganado desde que llegamos. He salido campeón en los dos clubes grandes que he dirigido, aparte de otros torneos que también hemos ganado. Todos los procesos que cumplí en Chile fueron exitosos”.

“Este año, en un período de transición que se desarmó un equipo formado. Ahora como toda la gente le va a exigir al club y al cuerpo técnico que esté al frente a dar un paso más, ahí el club va a tener que tomar una determinación. Para algunos se terminan ciclos de esa manera, para otros hay ciclos que se pueden mejorar o aspirar a más”, cerró.