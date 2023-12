Comparte

Victoriano Cerda, propietario de Huachipato, tuvo palabras para el título logrado por su club con el triunfo sobre Audax Italiano en la última fecha. El dirigente señaló que es muy complicado que el plantel se desarme de cara a la siguiente temporada para reforzar equipos del fútbol chileno.

Sobre el tercer título en la historia de los Acereros, Cerda sostuvo, en convestación con DirecTV, que se lo toman "con mucha tranquilidad, el club ha hecho un trabajo importante durante muchos años para lograr estas condiciones competitivas, pero los objetivos permanentes del equipo son la clasificación a copas internacionales".

"El de este año en particular era la clasificación a Copa Libertadores y no a la Sudamericana... el objetivo está cumplido y eso trae un título aparejado, nos hace muy felices por nuestra gente, en la zona hay una situación muy particular por la siderúrgica", explicó.

Huachipato versión 2024

"Gustavo Alvarez (técnico campeón con Huachipato) tiene contrato vigente hasta el término de la temporada 2024. Él, al igual que otros jugadores nuestros, tienen cláusulas de salida en sus contratos y obviamente están establecidas en beneficio de ellos. Por tanto, no es algo que hayamos conversado, sería ilógico estar conversando en medio de una competencia", aclaró sobre posibles salidas de la tienda ciderúrgica de cara al 2024.

"Eso no ha ocurrido el último tiempo con el club, es distinto a lo que ocurría hace años, el club no tenía que el club no tenía la situación de fortaleza económica que tiene hace varios años, es una de las instituciones más fuertes desde el punto de vista patrimonial y de liquidez, eso significa que podemos retener jugadores ante ofertas que no nos parecen suficiente", añadió.

"El club tiene una estructura de venta donde ha vendido este año a Walter Mazzanti en un millón de dólares el 50 por ciento, a Javier Altamirano en dos millones y medio el 50 por ciento, el club tiene un valor de venta que es muy alto, que dificulta las operaciones de mercado interno", cerró.