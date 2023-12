Comparte

El 06 de octubre de 2020 Gustavo Quinteros llegó a Colo-Colo para intentar salvar al Cacique del descenso. 908 días después, el técnicno abandona el Monumental con tres títulos a su haber y una turbulenta historia.

Evitó el descenso

Cuando Gustavo Quinteros llegó al Estadio Monumental Colo-Colo ya coqueteaba con el descenso en aquella histórica y triste campaña de 2020. Además, el Cacique tenía una última oportunidad de meterse en la Copa Sudamericana si vencía a Jorge Wilstermann en Copa Libertadores.

Esto último no ocurrió. Colo-Colo cayó ante los bolivianos y dijeron adiós a su opción internacional. Luego de eso el Cacique ganó solo cinco partidos desde noviembre hasta febrero. Esto le bastó para evitar el descenso pero lo obligó a disputar el histórico partido por la promoción, ante Universidad de Concepción.

El 17 de febrero de 2021, en el Estadio Fiscal de Talca Gustavo Quinteros se ganó el corazón del hincha colocolino de la mano de un inspirado Pablo Solari. El Pibe marcó el solitario tanto con el que el Cacique seguiría siendo el único equipo chileno que nunca ha descendido.

El COVID y un amargo segundo lugar en 2021

Gustavo Quinteros tenía la obligación de devolver a Colo-Colo a los primeros lugares del torneo chileno. Los Albos vencían a la UC en un agónico partido jugado en el Monumental y le sacó cinco puntos de ventaja en la lucha por el título.

Sin embargo, poco le duró al alegria al conjunto albo, ya que uno de sus jugadores dio positivo por Covid-19 y, según los protocolos de la Seremi de Salud, tuvo contacto estrecho con más de 100 integrantes del equipo, entre jugadores y funcionarios del club.

Ahí comenzó la debacle del Popular en ese torneo. Al partido siguiente tuvieron que jugar con juveniles ante Audax Italiano por 2-0 en el Estadio El Teniente y desperdició la ventaja que logró en el clásico ante Universidad Católica.

Aún así, los dirigidos por Gustavo Quinteros seguían como líderes exclusivos del torneo a solo cinco fechas del final.

Todo cambió en la penúltima jornada del aquel campeonato. Colo-Colo enfrentaba a Unión Española con un punto de ventaja ante una UC que venía sólida con Cristián Paulucci en la banca. Los Hispanos llegaron al Monumental decididos a aguarles la fiesta a los locales y se quedaron con el partido por la cuenta mínima, lo que generó que Quinteros sufriera el primer gran golpe en dirigiendo al Popular.

Universidad Católica hizo la tarea y logró un inédito tetracampeonato rn Viña del Mar, mientras que Colo-Colo desperdiciaba toda opción al título al perder 1-0 con Antofagasta en un triste espectáculo tanto en la cancha y las tribunas del Estadio Calvo y Bascuñán.

El Cacique cayó en el norte y sus hinchas manifestaron toda su rabia contra el juego del equipo invadiendo la cancha y protagonizando graves desmanes en la galería.

El título de la revancha

Pese a la forma en que dejó escapar un título que tenía prácticamente en sus manos, Blanco y Negro decidió confiar en las capacidades de Gustavo Quinteros. ratificaron al técnico por una temporada más con la obligación de darle un nuevo título a Colo-Colo.

Esta vez el técnico demostró todo su potencial y le sacó un gran ritmo de juego a un plantel con figuras como Juan Martín Lucero, Pablo Solari y Gabriel Suazo como grandes estandartes de un nuevo título.

Colo-colo terminó con 11 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Ñublense, y bajó la estrella número 33 en la historia del club con la que devolvió la alegría a todos sus hinchas que no podían celebrar hacía cinco años.

La deuda pendiente: copas internacionales

Si algo ha traído más de un dolor de cabeza para Gustavo Quinteros en Colo-Colo es el desempeño del equipo en torneos internacionales.

La primera prueba de fuego fue la Copa Libertadores 2022. Comenzaron con un histórico triunfo albo sobre Fortaleza en tierras brasileras por 2 a 1 y una victoria como local ante Alianza Lima en sus primeros dos encuentros.

El Cacique llegaba a la última fecha del grupo con la obligación de ganar a Fortaleza en el Monumental para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero nada de eso ocurrió.

En una noche amarga, Colo-Colo perdió 4-3 ante Fortaleza en un partido en el que los brasileros comenzaron ganando en el minuto 3 del primer tiempo, y encajaron dos autogoles en contra que acortaron la ventaja sobre los Albos.

De esta forma Quinteros tendría que tomar la Copa Sudamericana como una revancha. En los octavos de final enfrentaron a Internacional de Porto Alegre. La ida, jugada en Santiago, fue triunfo de Colo-Colo que viajaba a Brasil con un 2-0 a favor.

En el Estadio Beira-Río, Gabriel Costa anotó el 1-0 a favor del Cacique a los 15 minutos. Los Albos tenían un 3-0 a favor en el global pero, de forma inexplicable, no pudieron aguantar la ventaja. Perdieron ese partido por 4-1, con lo que quedaron completamente eliminados de torneos internacionales.

Pese a los cambios que sufrió el plantel para 2023, el sorteo dejó a Colo-Colo en un grupo que, en el papel, se veía bastante accesible. Enfrentarían a Boca Juniors, Deportivo Pereira de Colombia y a los venezolanos del Monagas.

El Cacique tenía la obligación de pasar a octavos de final. Salvo por los Xeneizes, eran el equipo con más historia copera, pero nuevamente no estuvieron a la altura. Colo-Colo solo rescató seis puntos, que le valieron para meterse en la Copa Sudamericana, pero con un pobre desempeño a nivel internacional.

El siguiente rival fue América Mineiro, el colista absoluto del Brasileirao, que en ese tiempo todavía intentaba salvar la categoría. Los Albos se impusieron por 2-1 en el Monumental, pero en la vuelta fueron goleados 5-1 por el equipo B de América. De esta forma, volvieron a quedar eliminados de la Copa Sudamericana, esta vez, en la ronda eliminatoria de 32 equipos.

Conformación del plantel 2023

Gabriel Suazo, Oscar Opazo, Joan Cruz, Gabriel Costa, Juan Martín Lucero, Luciano Arriagada y Pablo Solari fueron las figuras que dejaron el Estadio Monumental para este 2023. Gustavo Quinteros no se mostraba muy contento, ya que el plantel campeón se estaba desmembrando poco a poco.

Para intentar reforzar el equipo, Blanco y Negro contrató a Matías De los Santos, Erick Wiemberg, Ramiro González, Agustín Bouzat, Carlos Palacios, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Leandro Benegas. Algunos pedidos expresamente por Quinteros, otros la solución dirigencial para las pretenciones del técnico.

De los ocho jugadores que llegaron como refuerzo a Macul, Carlos Palacios fue el que tuvo la mejor temporada con la camiseta del Cacique. En total disputó 35 partidos, 23 de ellos por el Campeonato Nacional, y convirtió 13 goles además de cinco asistencias.

Pero el equipo no estuvo a la altura. Al ya mencionado fracaso en el ámbito internacional, Colo-colo no pudo pelear hasta el final el campeonato. Volvió a perder con Unión Española en el Monumental y quedó a cinco puntos del líder en la última fecha del torneo.

Caso Jordhy Thompson

Si algo incomodó a Colo-Colo durante este 2023 fue el caso protagonizado por Jordhy Thompson. El canterano del Cacique tuvo dos grandes episodios fuera de la cancha. La primera, luego de que se viralizara un video del futbolista agrediendo a su entonces pareja en una discoteque.

La polémica estalló como una bomba en el Monumental. En Colo-Colo tomaron la no fácil decisión de ayudar a Thompson. Le brindaron ayuda psicológica y jurídica para que alcanzara un acuerdo con la mujer y pudiera continuar su carrera deportiva. En este escenario, Quinteros optó por apoyar al deportista, privilegiando una postura humana sobre lo que se estaba viviendo.

Pasaron los meses, el caso se había cerrado con un acuerdo entre las partes y la prohibición del tribunal para que Thompson no pudiera acercarse a su ex pareja. Sin embargo, esto no se cumplió. Ambos jóvenes retomaron la relación y, como una bomba de tiempo, el escándalo no demoró en explotar nuevamente.

El 06 de noviembre de 2023, las portadas y los titulares se llenaban con la triste noticia de que Jordhy Thompson fue detenido por una denuncia de violencia familiar en su contra. El futbolista fue formalizado por cuasi delito de homicidio y tuvo que ser apartado definitivamente del plantel en plena recta final del torneo.

En una entrevista a DSports dada en las últimas horas, Quinteros señaló sobre Thompson que "ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien, para recuperarlo primero como persona y después como jugador, porque es un jugador extraordinario. Esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente".