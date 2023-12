Comparte

El presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Matías Camacho, analizó lo que fue la salida del técnico Gustavo Quinteros de la banca del Cacique.

En conversación con el sitio DaleAlbo, Camacho señaló que "Hubo un tema de cumplimiento de objetivos. Esto ha sido bien criticado, porque se dice: ¿Cómo se van a cumplir los objetivos si los refuerzos no han sido los buenos? Se van instalando algunas falsas verdades en la opinión pública que es bueno aclarar".

"Hay un desgaste, creemos que la relación no estaba buena entre el cuerpo técnico y el camarín, la relación tampoco era buena con la dirigencia, había una falta de autocrítica importante del técnico", añadió.

Pero no se quedó ahí. El dirigente, uno de los dos representantes del CSyD Colo-Colo en el Directorio de Blanco y Negro, sostuvo que "tuvimos una reunión en donde el técnico nos señala que, con este plantel, que para mí es el mejor del fútbol chileno, y cualquier otro técnico, ‘ustedes estarían peleando el descenso’. Eso me parece una falta de respeto, no sólo al plantel, a la institución, a la gente de Colo Colo".

“Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño, y ahí se empieza a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, expresó Camacho.

En esa misma línea, el presidente expuso: "Me parece que no es correcto que un técnico se reúna con representantes. ¿De qué conversa? ¿Por qué el técnico recibe permanentemente en su oficina a representantes? El representante debe negociar con el gerente técnico. ¿Por qué el técnico conversa con los representantes? Me parece que es algo que no corresponde, no es la instancia apropiada”.