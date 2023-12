Comparte

El entrenador de París Saint-Germain, Luis Enrique, desmintió los rumores de las supuestas diferencias que sostiene con Kylian Mbappé y aseguró que su relación con el francés es “perfecta”.

“La relación no es la misma de siempre, mantenemos una relación perfecta. No somos novios, pero casi, más que nada porque él no quiere”, dijo en conferencia de prensa.

“No sé por qué me haces esa pregunta, tengo mucha cercanía con todos los jugadores. Kylian es una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriente”, añadió.

“Tenemos una relación cercana y muy buena, con Kylian y con todos. Aunque los que no juegan no estarán tan contentos”, sentenció.