Recién asumido como técnico de Racing, Gustavo Costas ya está trabajando para enfrentar un 2024 lleno de desafíos en el fútbol argentino. El entrenador de la Academia señaló que está buscando un arquero para que pelee la titularidad con el chileno Gabriel Arias.

En entrevista con TyC Sports, el ex estratega de Palestino expresó que "No voy a empezar a dar nombres, pero nosotros pedimos tres defensores, un reemplazo de Aníbal Moreno, un centrodelantero y un extremo. También pedimos un arquero para que se compita por el puesto. No quiero que nadie esté relajado".

Arias ha sido un inamovible bajo los tres palos de Racing en los últimos años, pero recientemente surgieron rumores sobre una posible partida a la Universidad de Chile.

Por otro lado, Costas se refirió al momento de Emiliano Vicchio, para quien aseguró un espacio importante en la Academia para 2024: "Vecchio demostró que hasta no estando al 100% físicamente, hace la diferencia. Ha definido partidos de esa manera. Hay que ponerlo 10 puntos, porque nos puede dar mucho. Con Lolo Miranda hablamos y queremos recuperarlo".

Sobre los objetivos para la próxima temporada, el ex DT de la selección de Bolivia sentenció que "No alcanza con sólo entrar a las copas, hay que ganarlas. La prioridad no es la Sudamericana, es todo. El último título internacional fue conmigo como jugador, imagínate todos los años que pasaron. Es obligación ganar".