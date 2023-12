Comparte

Los días pasan y el drama de Jaime García aumenta. Es que el exentrenador de Ñublense ya llegó de sus vacaciones y está en nuestro país esperando una oferta para volver a dirigir. Un deseo que se ha tornado complicado, porque según relata el mismo protagonista las ofertas no abundan.

“Ha sido un poco extraño, pero debe ser parte del fútbol y de gustos. Siento que estoy dispuesto a tener conversaciones con cualquier club donde yo me pueda sentir bien y que sea lo mejor para mi carrera, ya que he dado la vuelta larga para estar donde estoy”, confesó García en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, insistió en que “es un poco raro todo lo que está pasando, pero ahí estamos, dándole. Pensé que iban a preguntar más. Quizás piensan que donde he sonado en equipos soy alguien muy caro o que estoy lleno de ofertas, no sé… He tratado de hacer las cosas como corresponde. Estoy capacitado para lo que venga. Me he pegado porrazos donde he tenido que levantarme solo y he ido aprendiendo con los latigazos que me ha dado la vida”.

“A veces me pregunto, ¿qué me falta? Díganme por favor qué me falta. Siento que he dado la vuelta larga, mis equipos se caracterizan por un buen juego, a la gente le gusta, entonces no sé qué pasa”, lamentó Jaime García.

Finalmente, el exentrenador de los chillanejos hace una autocrítica e indica que “tengo que aprender a decir que no, ya sea a los dirigentes y jugadores, sobre todo en los momentos precisos, en aquellos donde el fútbol te da esas señales. Hay que madurar, tomar decisiones rápidas y atrevidas”.