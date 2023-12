Comparte

Múltiples han sido los comentarios que ha recibido Patricia Maldonado por su nuevo look, el cual enseñó el pasado miércoles, en el programa "Tal Cual".

Esto, debido a que la opinóloga lució un tono morado más intenso que el habitual, lo cual no pasó nada desapercibido.

De hecho, en el programa, la compararon con Los Tachuelas, lo cual incluso provocó que abandonara el estudio, aunque tras unos minutos regresó.

Ahora, el pasado jueves, el tema nuevamente apareció, e incluso fue su amiga Raquel Argandoña quien la molestó.

La broma de Raquel Argandoña a Paty Maldonado

"No sé cómo se atreve a salir de la casa", inició señalando la comunicadora, luego de que enseñaran imágenes del nuevo look de Paty Maldonado.

Luego la animadora precisó: "Horrible, horrible (...) ¿Por qué no se pone la peluca gris que yo le traje de Estados Unidos? Esa que ocupábamos para el café concert, se ve mucho más chic".

Por último, coronó: "¿Cómo puede salir a la calle con esa cabeza? ¡Se ve horrible!".

Las bromas de José Miguel Viñuela

En un capítulo anterior, Maldonado explicó qué ocurrió con su cabello, señalando que ella no buscó este cambio de look.

"La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo. Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces", repasó.

Finalmente, en el programa, la compararon los 'Los Trolls' e incluso con Úrsula de La Sirenita.

Sin embargo, la comparación que hartó a Maldonado, fue cuando pusieron una imagen de un payaso de 'Los Tachuela'.

Esto generó que Paty Maldonado se pusiera de pie y abandonara el estudio, generando un incómodo momento.

Finalmente, José Miguel Viñuela corrió a hablar con ella, y la convenció de que regresara al panel.