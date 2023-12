Comparte

Durante esta jornada la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, decidió no continuar con el juicio contra el futbolista de Colo-Coio. Sin embargo, fue la misma Sepúlveda quien desmintió esta aseveración.

Y lo hizo a través de una escueta entrevista con Deportes12, donde indicó: “Quería aclarar que lo que dijo la Ministra de la mujer es falso. Yo no he desistido de nada, la causa sigue en pie”.

Asimismo, agregó que nunca se comunicó con la autoridad ministerial: “No sé de dónde sacó eso. No he desistido del caso y no lo haré”.

Recordemos que hace unas horas la ministra dio una entrevista en Chilevisión, donde aseguró que Camila Sepúlveda había dicho que “no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada”.

De esta forma, el juicio sigue en pie y la petición de la defensa del futbolista de disminuir la fianza de 100 millones de pesos aún no es aceptada por los tribunales.