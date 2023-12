Comparte

En el marco de la premiación a las diferentes ramas del Club Social y Deportivo de Colo Colo, Carlos Caszely estuvo presente y lanzó duras críticas contra la dirigencia y de paso para el fútbol chileno.

"Están mal hechas las cosas y cuando están mal hechas la preocupación hay que dejarla atrás porque no hay ningún técnico", afirmó el ídolo del Cacique. Además, declaró que es difícil que llegue un entrenador a un equipo que no sabe quien se queda, quien está o quien contrataron.

También se refirió al tema de los objetivos y fue claro. "A nivel internacional no podemos engañar al colocolino, es mentira que vamos a ir a ganar una copa. Ojalá pasar una ronda y con eso ya estaríamos felices, no es para más, el fútbol chileno no es para más", aseveró Caszely.

"A nivel nacional Colo Colo tiene una plantilla, seguramente van a tener que traer un par de jugadores, para ir a pelear el campeonato. Tiene la obligación de pelear el campeonato y Copa Chile, eso es Colo Colo", sentenció.

'El rey del metro cuadrado' además aseguró que el cuadro Albo necesita dos laterales, uno por cada banda, otro contención, dos volantes creativos y un puntero.