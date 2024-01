El reloj de los fichajes ya fue iniciado y los clubes comienzan a moverse de cara a este 2024. En ese sentido, los chilenos, pese a su devaluación en el mercado, siguen interesando a los principales clubes del mundo.

Es el caso de Alexis Sánchez, quien regresó al Inter de Milán buscando una revancha, la cual no ha podido consolidarse debido al poco minutaje que ha conseguido en el club. De hecho, tras su paso en el Olympique de Marsella solo ha jugado 13 partidos con la nereazzurri.

Debido a lo anterior, hay varios clubes sudamericanos interesados en el chileno. Así lo informó el periodista turco especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur, quien adelantó que el chileno está en el radar de River Plate de Argentina y Gremio de Brasil.

“River Plate y Gremio han preguntado por la situación del delantero chileno Alexis Sánchez en Inter de Milán”, escribió el turco en su cuenta de X.

Recordemos que Alexis Sánchez tiene contrato vigente con el club italiano hasta junio del 2024, por lo que su salida a Sudamérica no será fácil. Además, hay que sumarle a que algunos clubes de Arabia Saudita también tienen en carpeta al delantero, por lo que competir con su billetera es casi imposible.

Ahora solo queda esperar para ver si se logra concretar alguna salida para Alexis o si el chileno buscará permanecer en el cuadro lombardo y cumplir con su vínculo contractual.

💣💥 | 🇨🇱 | River Plate and Gremio have checked the situation of Inter Milan's Chilean striker Alexis Sánchez.

🔵 #ForzaInter 🔴 #River 🔵 #Gremio pic.twitter.com/54TW02YWtr