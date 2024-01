Comparte

La abogada Helhue Sukni no se caracteriza por tener un gran filtro, y cada vez que habla genera múltiples reacciones.

Fue así como, en la próxima edición del programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, generará múltiples comentarios, tras referirse a su vida amorosa.

Esto, luego de que Pamela Díaz le consultara respecto a su hombre ideal, y por qué a sus 58 años aún está soltera.

Frente a la interrogante, la defensora señalará que en su vida, los hombres solo la han decepcionado, por lo que no cree encontrar el amor.

Sin embargo, también reveló uno de los requisitos que debe tener su galán ideal: "Yo prefiero a un gallo que sea brillante (inteligente) a uno que tenga plata (...) mientras no llegue un hombre que me merezca yo no me voy a meter con nadie. Tiene que ser alguien que me merezca de verdad", afirmó, según recoge Publimetro.

La inesperada confesión de Helhue Sukni

Prosiguiendo la conversación, Pamela Díaz le consultó respecto a cómo sería su hombre ideal.

Frente a esto, Sukni sorprendió revelando que se trataría del excandidato presidencial y exministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco.

"Él es mi amor platónico", afirmó Helhue Sukni sin tapujos. "Tiene que ser economista, regio e inteligente, por mientras estoy sola hasta que llegue alguien que me merezca", cerró.