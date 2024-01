Comparte

La mejor triatleta chilena de la historia está de regreso. Bárbara Riveros volverá a ser parte del Ironman 70.3 este domingo luego de 6 meses sin competencia y luego de superar un grave accidente que le provocó un derrame cerebral y múltiples lesiones.

El 29 de julio del 2023, Riveros fue atropellada por un automóvil mientras entrenaba ciclismo en las montañas de Suiza. Se quebró una mano, sufrió múltiples heridas y una contusión en la cabeza que le significó un derrame cerebral.

Sin embargo, las malas poco a poco van quedando atrás. La chilena de 36 años lleva semanas preparándose en Puerto Varas para volver a competir en Pucón, en una prueba donde se ha quedado con el primer lugar en seis oportunidades. De hecho, es la campeona vigente de “la carrera más linda del mundo”.

9 de ENERO de 2022/ PUCÓN Atletas finalizan el triatlón Herbalife Ironman 70.3 Pucón Bárbara Riveros, Segundo Lugar Mujeres Elite FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

“Emocionalmente me he sentido cada día mejor y he estado entrenando con muy buenas sensaciones, pero la verdad se verá en la carrera, ya que la ejecución es otro mundo. Espero que el cuerpo me acompañe para estar en un nivel decente, ir quemando etapas y contar con una base sólida para los desafíos grandes que tengo a partir de marzo”, anticipó Riveros.

La chilena se apronta para el Full Ironman de Nueva Zelanda el próximo 2 de marzo. En dicho certamen debe terminar en el Top 3 para poder conseguir un cupo en la máxima cita para triatletas de distancias largas: el Mundial de Ironman de Niza, Francia.