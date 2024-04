Comparte

El misterio y suspenso no se detienen capítulo a capítulo en la exitosa teleserie nocturna de Canal 13, “Secretos de familia, justicia para Sara”, y esta vez una nueva, impactante y emotiva muerte se tomó la historia.

En el episodio emitido este domingo, “Nicolás Fernández”, a cargo de Pedro Fontaine, le dijo adiós a la trama luego de que muriera. El hermano menor de “Martín” (Álvaro Rudolphy) había tenido secuestrado a “Alfonsito” (Simón Pesutic) tras creer que él es el asesino de “Sara” (Florencia Berner) y cuando se iba a entregar, el policía “Pedro Sotomayor” (Juan Falcón) le disparó y quedó debatiéndose entre la vida y muerte, hasta que finalmente falleció en la clínica de los “Cruchaga”.

Y, así como es el tono de la telenovela, puede haber algo más allá, porque si bien la noche anterior a su deceso había mostrado una mejoría y todo indicaba que se recuperaría, a la mañana siguiente “Nico” se descompensó y murió. Justo antes un misterioso personaje había rondado en la clínica, sin mostrarse de quién se trataba.

La muerte de “Nico” generó un gran impacto en su hermano “Martín”, personificado por Álvaro Rudolphy, dándose escenas llenas de dolor, tristeza y emoción. “Martín”, simplemente, no puede creer que su hermano menor ya no esté y lo abraza y lo insta a levantarse, en lo que fue un registro que llamó la atención de los televidentes por lo potente del trabajo de Rudolphy.

Dejar fluir la emoción

El actor comenta al respecto que “la muerte del ‘Nico’ estuvo muy bien escrita, el equipo de guionistas hizo un gran trabajo, entonces eso es lo primero que ayudó a que las escenas fueran bien logradas. Uno empatizó desde ahí y se metió de lleno en la emoción desde ese minuto. En ese sentido, me emocioné desde el momento que leí la escena y luego hubo que dejar fluir la emoción que surgiera en el momento de grabar”.

El protagonista de “Secretos de familia, justicia para Sara” agrega a lo anterior que en este tipo de registros, “yo creo que lo que hay hacer es no pensar y estar en esa situación y concentrarse cien por ciento en eso, pero tratar de sentir algo o recurrir a la memoria emotiva, no. A mí eso no me funciona y no trabajo desde ahí”.

Por su parte, Pedro Fontaine confiesa lo siguiente tras el deceso de su personaje: “Grabar la muerte de ‘Nico’ fue muy impresionante, porque se sintió como una muerte muy injusta”, y añade que “desde un inicio ‘Nico’ fue un chivo expiatorio de una trama mucho más oscura y que involucraba a otros personajes, entonces una parte de mí quería que ‘Nico’ triunfara y demostrara su inocencia”.

De esta manera, “Secretos de familia, justicia para Sara” vuelve a sorprender a su audiencia, ahora con la muerte de uno de sus protagonistas juveniles, confirmando la premisa inicial de que constantemente iba a tener giros en su trama.

Aprendí un montón

“La muerte de ‘Nicolás’ es parte de una teleserie en donde todo puede pasar y su deceso también gatillará más acciones y episodios más intensos, así que la invitación al público es a seguir viéndola y a no perderse ningún capítulo de este apasionante e intenso thriller”, destaca Matías Ovalle, productor ejecutivo de la telenovela que se emite de domingo a jueves después del reality show “¿Ganar o Servir?” por el 13.

Con la muerte de “Nicolás”, Pedro Fontaine cierra su primer y alabado trabajo en teleseries. Antes fue parte de proyectos como la serie “Inés del alma mía” o la película “Araña” y sobre su debut en el mundo de las telenovelas, el también productor y director audiovisual confidencia que “fue una experiencia que agradezco mucho. Aprendí un montón y pude trabajar junto a un elenco muy talentoso. Y ahora que está al aire ha sido lindo ir recibiendo las impresiones de la gente que la está viendo”.

Fontaine, que ahora está trabajando para el mercado internacional y graba una serie en República Dominicana, sintetiza en torno a “Secretos de familia, justicia para Sara” que “estoy contento que la gente haya conectado con la teleserie y, más allá de ‘Secretos de familia’, demuestra que al público sí le interesa la ficción nacional y que hay lugar para más producciones”.