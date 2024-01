Comparte

Tras ser presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica, el volante Alfred Canales destacó el trabajo que realiza Nicolás Núñez, comparándolo con el de Manchester City, actual campeón de la Champions League y Mundial de Clubes.

“Apenas me habló Nico (Núñez) no lo dudé y dije que sí. Me encanta su idea de juego, es muy parecida a lo que hace Manchester City”, dijo en conferencia de prensa.

“Estoy súper contento de llegar a un equipo tan grande como Católica, es un paso muy grande en mi carrera. Los objetivos que tengo son sumar la mayor cantidad de minutos posibles, aportando al equipo de donde me toque. Voy a dejarlo todo”, agregó.

Por último, Canales adelantó los objetivos de los cruzados esta temporada. “Pelear el Campeonato Nacional, Copa Chile y entrar a la fase de grupos de Copa Sudamericana”, afirmó.