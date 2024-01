Ben Brereton Díaz sumó sus primeros minutos en Sheffield United. El delantero chileno ingresó en la goleada por 4-0 de su equipo sobre Gillingham por la tercera ronda de la FA Cup.

La escuadra del seleccionado nacional tuvo una jornada tranquila en el certamen inglés y se impuso cómodamente con dobletes de William Osula (14’ y 34’) y James McAtee (83’ y 87’).

Brereton ingresó a los 72 minutos, cuando el encuentro estaba 2-0, en reemplazo de Cameron Archer.

De esta forma, Sheffield avanzó sin mayores contratiempos a la cuarta ronda de la FA Cup.

Bladesmen advance into the fourth round of the @EmiratesFACup ⚔️ pic.twitter.com/rFEp0jdBmE

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 6, 2024