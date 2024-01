Comparte

La jugadora del Barcelona y campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí, se quedó con el premio The Best como la mejor futbolista del 2023. En el premio entregado por la FIFA, la culé se impuso a la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, y a su compañera de selección Jennifer Hermoso, que juega en el Tigres UANL de México.

Entre agosto de 2022 y el mismo mes de 2023, el periodo de tiempo que contempla este premio, Bonmatí levantó la Liga española, la Supercopa de Espala y la Liga de Campeones con el Barcelona. Además, se coronó como campeona del mundo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con España.

En octubre ya se había quedado con el Balón de Oro y con el Balón de Oro del Mundial.

"Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, fue un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin ustedes no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo", señaló Aitana tras recibir el galardón.

La futbolista se transformó en la primera mujer en ganar todos los títulos que disputó en un solo año, además de ser elegida como la mejor jugadora en cada una de las competiciones que ganó.