El defensor argentino de la UC, Nehuén Paz, no está pasando por su mejor momento. Cortado hace un año en Universidad Católica, el central nuevamente no fue considerado por el técnico Nicolás Núñez y manifestó su deseo de partir de San Carlos de Apoquindo.

En conversación con le medio partidario Punto Cruzado, Paz señaló que "Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira", sobre la información que indicaba que el argentino buscaba quedarse a toda costa en la precordillera.

"El club dijo que me van a inscribir, no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron", añadió.

El argentino tiene contrato hasta fines de 2025, pero aseguró que "yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar. No rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club. Sea del año pasado o ahora, es mentira". cerró.