Cristiano Ronaldo no quedó conforme con la elección de los premios The Best ni el Balón de Oro 2023, ambos ganados por Lionel Messi. El portugués sostuvo que ambos reconocimientos están perdiendo credibilidad en el mundo del fútbol.

Durante una entrevista para el medio Record Portugal, el Bicho señaló que "no quiere decir que Messi no lo merieciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios".

"Tenemos que analizar toda la temporada. Y no es porque haya ganado en el Globe Soccer. Pero son hechos, son números y los números no engañan: no me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz", añadió acerca del premio que ganó esta semana en Dubai, como el máximo anotador del año.

Sobre su rendimiento durante 2023, Cristiano expresó que "De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudita. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia o en Italia, España o Portugal. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber ganado a Haaland, Mbappé y Kane".