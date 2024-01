Comparte

Luego de fichar por el Sochi de la liga rusa, Ignacio Saavedra publicó una carta de despedida para Universidad Católica. El volante formado en el club agradeció al club y a la hinchada por haber encontrado un lugar donde ser feliz haciendo lo que más le gusta.

"Recuerdo cuando tenía 12 años y tenía muchas dudas sobre lo que quería hacer. En medio de esas dudas se me acercó un señor que yo no conocía, don Alfonso Garcés, y me dijo que él estaba seguro que en su club iba a poder encontrar mi lugar para ser feliz haciendo lo que me gusta", comienza el texto publicado por Saavedra en su cuenta de Instagram.

"12 años después puedo decir que don Alfonso tenía razón. En Universidad Católica encontré mi lugar, un lugar único en el mundo que me ayudó a crecer, me entregó valores y me dio las herramientas para poder desarrollarme como persona y profesional, porque eso fue lo más importante que me enseñaron. Primero somos personas, luego futbolistas, y tenemos que estar a la altura de lo que eso significa", añadió.

El ganador de cuatro Campeonatos Nacionales y tres Supercopas con la UC agregó que en el club "viví momentos hermosos y muy duros. Me tocó festejar y sufrir. Mi primer sueño era debutar como profesional con estos colores, jamás imaginé que iba a conseguir siete títulos con esta institución, incluyendo un tetracampeonato histórico, ni que iba a poder defender este escudo en todas las canchas de Chile y en muchas del extranjero para dejar el nombre del club en lo más alto".

"Hoy toca despedirse para perseguir otros sueños, porque creo que valen la pena el esfuerzo y la lucha necesarias para conseguirlos", expresó el mediocampista que aprovechó la misiva para agradecer a los compañeros que ha tenido en su carrera, desde las inferiores hasta el último plantel que conformó en Universidad Católica.

"Para el final, quiero agradecer a toda la hinchada del club, a todos aquellos que me acompañaron en San Carlos y en las distintas canchas donde me tocó defender a este club. Su apoyo fue fundamental para superar los momentos difíciles y la posibilidad de entregarles alegrías con mi trabajo es una de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir", expresó.

"Les quiero desear lo mejor siempre a todos. Este club es un ejemplo y eso ha que cuidarlo. Lo que nos hace grande es toda la gente que construye este club en el día a día y todos los hinchas que nos acompañan cada fin de semana. siempre tendrán el espacio más grande en mi corazón, éxito en todo Cruzados", sentenció.