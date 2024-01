Comparte

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la exchica Yingo compartió una potente reflexión sobre la maternidad.

Cabe recordar que, Arenita se convirtió en mamá el pasado 7 de noviembre, cuando nació su pequeña hija Luisa en Dinamarca.

“Hoy es uno de esos días donde no quiero ser mamá, y no es porque no quiera a mi hija o no me quiera hacer responsable de mis decisiones, es más bien porque desearía solo por un día poder descansar mentalmente, dormir y no tener responsabilidad de cuidar a alguien que depende 120% de mí para vivir”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “no va a faltar la que me diga… ¿entonces para qué la tuviste? Porque me estoy dando cuenta que a las mamás siempre se les crítica por todo, y no tienen derecho a quejarse. Me convertí en madre pero no dejo de ser humana y tener también necesidades de descanso, autocuidado, ocio, etc. Nadie dijo que iba a ser fácil”.

“Me desperté cansada y queda todo el resto del día. Quizás también el clima de afuera no ayuda tanto. Manden fuerza a esta mami agotada”, cerró.