El delantero de Sheffield United, Ben Brereton Díaz, destacó el arribo del entrenador Ricardo Gareca a la banca de la selección chilena y se mostró entusiasmado por ser dirigido por él.

“Espero poder conocerlo pronto y será excelente para nosotros. Estoy emocionado por ir a los entrenamientos con Chile”, dijo el seleccionado nacional a ESPN.

Sobre su paso por La Roja, Brereton señaló que “he disfrutado cada minuto en la selección”. Además, valoró la importancia de Alexis Sánchez en el combinado nacional. “Es un futbolista increíble, del que hay que aprender”, indicó.

Big Ben también se refirió a su nueva experiencia en el fútbol inglés. “El sueño de cualquiera es jugar en la Premier League y hacer un gol”, afirmó.

“Ha sido genial llegar acá. Estoy esperando con ansias los partidos que vienen y espero poder jugar”, añadió.

Por último, tuvo palabras a su estadía en Villarreal, la cual no fue lo que esperaba. “Disfruté los seis meses en España, pero a veces en el fútbol no juegas lo que quisieras. Eso me complicó, ya que después de cuatro años en el Blackburn, jugando todos los partidos, quería tener más minutos y ser más parte del equipo”, cerró.