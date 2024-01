Comparte

Iván Martínez es emprendedor funerario que se convirtió en un gran empresario y hoy quiere compartir sus conocimientos en el programa ¿Quieres Ser Mi Socio?, el cual debuta en La Red el próximo 3 de marzo. "El programa tiene hasta 100 millones de pesos que voy a invertir. También seré parte de ese emprendimiento como socio, por eso es importante tener muy claro tres puntos: la idea de negocio, la inversión y la rentabilidad”, sostuvo.

Después de varias conversaciones sobre cómo ayudar a las pymes y emprendimientos inspirados en el famoso programa estadounidense "Negociando con Tiburones", Martínez y Kaminski le dieron vida a este nuevo espacio que dará la posibilidad a aquellos que hoy necesitan un socio inversionista para cumplir su sueño.

"Es algo similar a Tiburones, pero en una versión chilena. Le di un enfoque más personal hacia los chilenos que quieren emprender en un negocio”, cuenta Martínez.

El funerario partió con su emprendimiento funerario a los 21 años y, a los 28, hizo un estudio de mercado y se dio cuenta que su emprendimiento estaba en tercer lugar a nivel nacional. "Ahí recién le tomé el peso a la transformación de emprendedor a empresario y todo lo que había hecho. Ahora llevo 23 años con la funeraria y he ido aprendiendo de emprendedor a empresario y de empresario a inversionista. Me gusta explicar lo que he vivido y que la gente aprenda”, declara.

"Desde muy pequeño he ido aprendiendo de los negocios, me gusta ser abierto con mis conocimientos y contar mi historia para que las personas se identifiquen, que quede el precedente sobre cómo lo hice, porque quizás es un buen ejemplo para copiarlo", expresa.

Iván Martínez y Francisco Kaminski de "¿Quieres ser mi socio?" estarán esperando, este lunes 29 de enero en La RED, a todos los emprendedores que vayan a presentar sus negocios, que ya estén en marcha pero necesitan un inversionista que los ayude a crecer y transformarse en futuros empresarios.