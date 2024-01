Comparte

Este domingo los hinchas de Liverpool realizaron un emotivo homenaje a Jürgen Klopp, luego que el entrenador alemán anunciara que dejará el club a final de temporada.

En la antesala del duelo ante Norwich City de Marcelino Núñez por la FA Cup, los hinchas entonaron el clásico “You’ll Never Walk Alone” (“Nunca caminarás Solo”), pero esta vez, dedicado al DT.

“En noviembre le dije al club que me iría a final de la temporada. Me estoy quedando sin energía, esa es la verdad”, dijo Klopp el pasado viernes.

El estratega, además, prometió no dirigir a ningún otro equipo inglés en el futuro debido al cariño que tiene por Liverpool. “Lo que pase en el futuro no lo sé ahora. Ningún equipo ni selección en el próximo año, ningún club inglés, eso lo puedo prometer. Aunque no tenga nada para comer, eso no pasará”, confesó.

Revisa el emotivo momento a continuación: