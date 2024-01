Comparte

En el marco de la presentación de la nueva camiseta de Colo-Colo para este 2024, Aníbal Mosa, uno de los grandes accionistas de Blanco y Negro, señaló que lo que buscan es reforzar el plantel para esta temporada y manifestó que vendieron a Damián Pizarro antes de tiempo.

"Nosotros lo que queremos es reforzar un equipo y lo que se está haciendo es des potenciarlo. Damián es una pieza muy importante, tiene mucho por donde crecer. Así que yo todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. A parte que lo pagan en chirlitos", sostuvo.

“Nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda. Se queda hasta junio, pero no estoy de acuerdo con la venta dadas las condiciones, el valor y el crecimiento en el que está Damián. Está recién debutando, va a ser su segunda temporada en Primera División. Ha hecho siete goles. ¿Qué pasa si hace 15? ¿Qué pasa si hace 20? Se vendió antes del Preolímpico. Muy mala decisión. Creo que lo regalamos”, agregó.

Pero Mosa no se quedó ahí y profundizó en su molestia que "está dada porque las decisiones no han sido correctas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con el Club Social para traer a Arturo Vidal, Si no hubiese sido por el Club Social, en el nombre de Matías Camacho y nosotros, quizás Arturo Vidal no estaría vistiendo la Alba”

“Lo que a mí me interesa es que tengamos un equipo sólido, que cada año se vayan agregando elementos que lo potencien y que no nos vayamos despotenciando, porque si seguimos con la misma lógica de ahora que ante cualquier oferta que llegue vender, vender y vender, nunca vamos a dar pasos importantes en la Copa Libertadores que es lo que nos interesa. Aquí hay que aguantar un equipo, potenciar un equipo y después vienen los frutos”, añadió.

“Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros el equipo que armamos el 2018 que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fuimos eliminados por Palmeiras que terminó siendo campeón, ese equipo nos demoramos tres años en armarlo. Lo empezamos a armar con el Coto (Sierra), luego con Pablo Guede y después con Tito Tapia. Pasaron tres entrenadores para que llegara un equipo y lo pudiéramos instalar dentro de los ocho mejores de Latinoamérica. Se requiere tiempo y maduración para hacer algo en Copa Libertadores”, profundizó el dirigente.

Para finalizar, Mosa deslizó que Colo-Colo está en desventaja con el resto de los equipos del fútbol chileno porque “En diez días más tenemos la Supercopa y el día 18 debutamos contra Unión Española. Todo este atraso es un regalo para los otros equipos y es un desmedro para el nuestro”.