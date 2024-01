Comparte

El volante de Colo-Colo, Arturo Vidal, afirmó que no están preocupados por la falta de refuerzos y se mostró confiado en hacer un gran año pese a la ausencia de incorporaciones.

“Falta de refuerzos yo no veo. Llegué yo, se quedaron Carlitos (Palacios), Cortés que son tres refuerzos importantes. Tenemos jugadores jóvenes también que este año seguramente van a tener más oportunidades”, dijo durante la presentación de la nueva camiseta del cacique.

“No estamos preocupados por los refuerzos, creo que el equipo ha demostrado en los cuatro partidos que ha jugado que cada vez está mejor y este año va a ser muy importante en todos los campeonatos”, añadió.

“Estamos muy confiados y si llega alguien bien, sino estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos un gran equipo”, insistió.

Por último, al ser consultado si a los albos les alcanzará en el plano internacional con el plantel que tienen, el King fue claro. “Yo creo que nos va a alcanzar para todo. He visto a mis compañeros todos estos días, he analizado muy bien, sé la calidad que hay. La forma de entrenar es muy buena, el profe deja una gran impresión. Vengo de jugar en Flamengo, en Paranaense y no hay nada que envidiarles a ellos”, cerró.