La Selección Chilena Sub 23 cayó inapelablemente ante Argentina por 5-0 y quedó eliminada del preolímpico de Venezuela. Tras el partido, el entrenador Nicolás Córdova se refirió a este nuevo fracaso del fútbol chileno.

“Hay un montón de cosas que debemos mejorar, sobre todo en lo físico. A este nivel no estamos acostumbrados a jugar partidos de tanta intensidad y cada pocos días. Es un tema país, no solo de esta selección”, declaró el entrenador de la Sub 23.

Asimismo, complementó que “todos los que participamos de nuestro fútbol juvenil debemos levantar los estándares físicos porque sino no alcanza para competir. Hoy nos pesó y Argentina nos pasó por arriba”.

“Hay muchísimo trabajo por delante y no tiene que ver con el entrenador de turno. Debemos ponernos de acuerdo para poder volver a competir. Yo me pongo al frente como responsable de esta situación”, remarcó.

Por otro lado, Córdova insistió en el mal estado del terreno de juego: “Estamos en un torneo sub 23 donde hay jugadores que valen 30 millones de dólares y no hubo condiciones en ningún terreno de juego. Lo lamento por la organización, pero es la realidad y todos los entrenadores se han quejado. Algunos equipos que intentaron jugar la cancha no lo permitía”.

Pese a que Chile ya conoce su devenir en el preolímpico, aún le resta un partido. Este se disputará el próximo viernes a las 20 horas ante Paraguay.