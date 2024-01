Comparte

El 25 de enero Deportes Linares hizo oficial el fichaje de Paulo Garcés para este 2024. El portero proveniente de Deportes Valdivia era una de las figuras que preparaba el equipo para esta temporada, sin embargo, solo cinco días después puso fin a su vínculo con el club de la Región del Maule.

A través de un comunicado, el equipo linarense comunicó que Garcés decidió dar pie atrás a su contrato. "En las últimas horas, a decisión propia de Garcés, decidió no continuar con el plantel de cara a los desafíos deportivos del año en curso", reza el comunicado.

"Garcés señala el no arribo a Linares a razón de motivos personales y familiares, los cuales desde esta directiva respetamos absolutamente y en donde siempre debe primar en toda persona su núcleo familiar", continúa.

"Mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo en su garganta por un trozo de carne. Pude reaccionar y sacarle ese trozo de carne. Gracias a diós no pasó a mayores pero fue muy traumante para todos. Desde esa situación él me pidió muchas veces que no me fuera. La decisión ya estaba tomada pero cuando te lo pide un hijo, uno se replantea muchas cosas. Fue fundamental lo que me pidió mi hijo", explicó Paulo Garcés a través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.