El presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, rompió el silencio y se refirió a la polémica medida de los seis extranjeros en cancha, la cual tiene en incertidumbre el desarrollo del fútbol chileno y con un inminente paro del Sifup en el camino. Además, volvió a descartar cualquier tipo de vínculo con Universidad de Chile.

“Huachipato se presentará el 11 de febrero a jugar la Supercopa en el Estadio Nacional. Eso puedo asegurárselo con absoluta y total convicción. Nuestros jugadores profesionales, al haber sido campeones del Campeonato Nacional, se ganaron en cancha el derecho a disputar la Supercopa. Y no me imagino, ni por un instante, a nuestros jugadores cediendo ese derecho a juveniles ni a nadie”, comenzó diciendo en diálogo con La Tercera.

En la misma línea agregó que “me cuesta imaginar a un jugador solicitando la reducción del cupo de extranjeros, cuando ello podría no permitir que esos compañeros extranjeros formen parte del equipo en igualdad de condiciones de juego que los nacionales o, inclusive, determinar la salida de uno de sus compañeros de equipo extranjeros”.

Además, el presidente de los ‘Acereros’ defendió la medida de los seis extranjeros, señalando que “no tengo dudas de que aumentará la competitividad, tanto interna como externa. En mi club, los jóvenes han tenido siempre una participación destacada y seguirán teniéndola. No tenga ninguna duda. Es parte de nuestra política”.

Supuestos nexos con la U y los representantes en el fútbol

Victoriano Cerda también se refirió a los supuestos nexos que existen entre él y Universidad de Chile, descartándolo de lleno. “No estoy ni detrás ni delante ni al costado (de la administración de la U). Y a las personas que dicen eso solo puedo decirles lo mismo que he dicho antes: que son irresponsables. Tengo muy claro que este rumor surge porque hay algunos opinólogos de fútbol en los medios, casi todos ellos ni siquiera son periodistas, que tienen intereses creados de todo tipo en la actividad”, indicó Cerda.

En la misma línea, explicó la razón por la que los azules compran varios jugadores e Huachipato: “Tenemos varios de los mejores jugadores de la liga y esto no es algo subjetivo, sino bastante objetivo. Es cosa de acudir a plataformas especializadas de scouteo como WyScout y ver los números y estadísticas de nuestros jugadores. Para todo aquel que no tiene acceso a dichas plataformas, pueden revisarse índices o evaluaciones en plataformas públicas, que también dan cuenta de ello”.

Por otro lado, Victoriano Cerda descartó vínculos con Fernando Felicevich: “Esas son puras falacias, del mismo calibre de otras que han inventado estos pseudo opinólogos. Si yo fuera socio de Felicevich no lo negaría, no tendría ninguna razón para hacerlo. Avergonzarse de un socio y ocultarlo sería como estar casado con alguien, avergonzarse de ello y, por tanto, intentar ocultarlo. Y yo me siento muy orgulloso de mis socios en el fútbol y, también, de los que tengo fuera de esta actividad. Si en el fútbol fuera socio de alguien aparte de Marcelo Pesce y de Marcelo Ambrosio, no lo negaría”.

“Fernando está viviendo fuera de Chile y hace bastante tiempo que no sé mucho de él. Me escribió para felicitarnos por el campeonato. Un mensaje muy breve, pero afectuoso, como suele ser él. Fernando es un representante de jugadores importante y nosotros somos un club de fútbol. Nuestra relación con él y su oficina es muy similar a la que tenemos con otros representantes y sus oficinas. Y ni siquiera esa relación, en el día a día, la he llevado yo, por cierto”, añadió el mandamás de Huachipato.

Finalmente, Cerda habló sobre la relación de los representantes con los clubes del fútbol chileno, donde comentó que “tengo la convicción de que la presencia de los representantes no es en sí misma un problema. El problema son las malas prácticas que algunos representantes realizan, como instar a jugadores jóvenes a no firmar contratos con los clubes para después llevárselos libres; o inventarles ofertas inexistentes para que no renueven sus contratos con el club del que forman parte. Pero lo más grave es que existen clubes que participan, de manera directa o indirecta, de estas malas prácticas”.