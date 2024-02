Comparte

Este martes la ANFP entregó una denuncia al fiscal nacional Felipe Sepúlveda tras los graves incidentes ocurridos en la Supercopa entre Huachipato y Colo-Colo el pasado fin de semana.

El gerente general del ente rector del fútbol chileno, Pablo Silva, explicó que “nosotros debemos empujar y seguiremos entregando todos los antecedentes para que se descubra quiénes son las personas que quieren la violencia en el fútbol. La ANFP está trabajando muy duro en esto, tenemos una gerencia de operaciones y seguridad dedicada día a día a esto, generamos un Registro Nacional del Hincha y vamos a insistir en eso. Nos parece que es la forma de poder sacar la violencia del fútbol”.

Por su parte, el Gerente de Operaciones y Seguridad, Felipe de Pablo, se defendió y afirmó que “hay acciones concretas que no teníamos hace 30 años. Hoy existe una Gerencia de Operaciones dedicada a lo que es la seguridad del fútbol chileno. Hace un año fue un compromiso, hoy se incluye el trabajo en conjunto con los clubes, tenemos contraparte con la autoridad con comunicaciones constantes. Y también hoy tenemos una violencia que hace 30 años no se efectuaba en los estadios de esta manera. Tenemos, por nuestro lado, que seguir trabajando en desalojar a los delincuentes. Esto no se trata de hinchas, estos son delincuentes. Por eso creo que hay un antes y un después de lo que sucedió el domingo”.

De Pablo, además, adelantó que esperan que el Registro Nacional de Hinchas sea obligatorio en el futuro. “Dimos una señal. Nada nos obliga a tener un Registro Nacional y el directorio se comprometió con los clubes a avanzar. Eso fue realizar un Registro Nacional de manera voluntaria, dimos el paso adelante y el siguiente paso es proponer el Registro Nacional de manera obligatoria”, indicó.

“Esto lo hemos explicado un montón de veces. El tener una cara no significa que tenemos un nombre y RUT. Por lo mismo la única manera de tener eso de manera inmediata es que todo aquel que ingrese al estadio tenga que estar registrado en el Registro Nacional con su fotografía, es la única manera, no existe otra”, agregó.

“Por nuestro lado vamos a presentar a los presidentes de clubes para trabajar, también por el lado del directorio se va a presentar a la autoridad correspondiente para que, en conjunto, avancemos lo antes posible con el registro”, insistió.

Por último, el gerente de Operaciones y Seguridad afirmó que por parte de los clubes existe “completa disposición. Ahora lo únicos que estamos perdiendo somos nosotros, así que vamos a seguir trabajando con ellos”.