El volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, salió al paso de las críticas por su polémica publicación tras los incidentes de la Supercopa, donde compartió una imagen del Estadio Nacional con el mensaje: “Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. ¡Somos y siempre fuimos diferentes!”.

Este miércoles, en conferencia de prensa, se defendió y afirmó que “en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje, decir cualquier cosa. Puedo publicar lo que a mí se me dé la gana, siempre y cuando no le falte el respeto a nadie”.

“El mensaje ha sido para nosotros, de hecho, mi publicación dice nosotros. Acá sí somos diferentes, somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y tal vez, en el mundo. La U es un sentimiento, una pasión y sí somos diferentes en el sentir. Si lo borro o no lo borro (una parte del mensaje de la publicación) ya es un tema mío. ¿Estaba borracho? Absolutamente no. Me hago cargo de lo mío”, añadió.

“Nosotros vamos a ir siempre desde el lado positivo, y como dije, lamento que se malinterprete. No me puedo hacer cargo de lo que opina la gente. Tenemos que cuidar el Estadio Nacional, si queremos tener el día de mañana más aforo debemos protegerlo. Si queremos seguir ocupándolo, como club debemos portarnos muy bien. El club viene realizando campañas hace mucho tiempo para el retorno al Estadio Nacional. La barra de la U también ha llamado al buen comportamiento y nosotros los jugadores también”, sentenció el capitán azul.