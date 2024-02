Comparte

Algunas de las principales figuras del fútbol mundial comienzan a mirar muy de cerca el retiro de la actividad profesional. Es el caso de Luis Suárez, quien a sus 37 años quema los últimos cartuchos de su carrera. Y así lo entiende el uruguayo, quien en una entrevista con Del Sol FM reveló el club en el que se retirará.

“Inter Miami es el último club de mi carrera. No puedo ser más sincero. La familia ya lo sabe. Todavía no sé la fecha, pero es el último paso”, contó el ‘Pistolero’.

Asimismo, agregó que “yo también estoy preparado para mi último desafío. Debo pensar en tener calidad de vida después. Hablo de esto y me vienen ganas de llorar porque soy así, pero te tienes que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el futbolista no está preparado nunca para el retiro”.

Todo lo relacionado al retiro y a Luis Suárez se comenzó a hablar justo cuando el charrúa contó detalles de su preparación previa en cada partido. ”Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes me inyectan. Si no, no puedo jugar”, contó el uruguayo.

Por otro lado, se refirió a su estadía en el club estadounidense: “Es una ciudad muy linda para vivir. En la zona en la que estamos, tenemos el colegio de los nenes cerca. Es un lugar muy lindo para disfrutar con la familia, para hacer otras actividades sin tener que estar escondiéndote. En otros lugares también lo hacías, pero tenías que estar tapándote. Si vas a los shopping, alguno te puede ver, pero aquí en la plaza, en la zona en la que vamos con niños a caminar, caminamos tranquilos, y estoy disfrutando”.