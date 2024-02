Comparte

El portero chileno Claudio Bravo, finaliza su contrato con el Real Betis a mediados de este año y todo parece indicar que estos serán sus últimos meses en el cuadro andaluz. En una entrevista con el canal de YouTube Kenotrotamundos, el ex capitán de la Roja sostuvo que no ha tenido conversaciones para renovar con su equipo.

“No hemos hablado con el club ni con Manuel (Pellegrini) ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, señaló el meta que no ha visto muchos minutos en la actual temporada, principalmente por lesiones y problemas físicos.

El bicampeón de América con Chile asegura estar tranquilo y no descartó la posibilidad de jugar en otro equipo para la próxima temporada, así como tampoco descartó colgar los guantes si no existe ningún equipo interesado en sus servicios.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol… y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas… ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido“, expresó.

“No tengo nada decidido ni nada pensado más allá. Tengo la tranquilidad del día a día u disfrutar de cada momento donde me toque“, sentenció Bravo.