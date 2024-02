Comparte

Durante el triunfo de Real Betis de Manuel Pellegrini sobre Athletic de Bilbao la preocupación se apoderó del Estadio Benito Villamarín. Esto porque en el minuto 13 de la primera parte, cuando Ezequiel Ávila anotó el primer gol del partido, la jueza de línea Guadalupe Porras sufrió un fuerte golpe con una cámara de televisión.

Tras la anotación de Ávila, la guardalíneas se dispuso a correr al centro del campo de juego, pero impactó con el equipo de transmisión. Porras, que fue atendida inmediatamente en el borde del campo de juego, se encontraba ensangrentada y algo aturdida, por lo que abandonó la cancha en camilla para ser atendida en un centro hospitalario.

El ex árbitro español, Eduardo Iturralde, mostró su enojo en redes sociales tras lo ocurrido y apuntó directamente contra La Liga. “Si fuese Bellingham o Lewandowski, esto se arreglaría hoy mismo (…) Han metido las cámaras en el vestuario, donde quieren… me parece muy bien, que estén donde tengan que estar, pero en el campo de fútbol hay unas reglas y el primero que no las está cumpliendo es La Liga”, disparó.

Iturralde, también detalló que la jueza de línea “está bien, es un fuerte golpe y le van a hacer pruebas, pero está bien”.