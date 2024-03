Comparte

En la previa del comienzo de la cuarta jornada en el Chile Open 2024, el ex coach de Fernando González, Horacio de la Peña conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y analizó lo que ha sido hasta ahora el ATP capitalino y el rendimiento de los chilenos en el circuito.

“Creo que han sido partidos muy intensos. La gran sorpresa hasta ahora es el partido entre Garin y Barrios, no se sabía quién iba a ganar pero por categoría e historia esperaba que ganara Garin, pero jugó un gran partido Tommy Barrios. Jarry está sacando como los dioses y hoy tiene un partido raro, sucio, con un jugador muy difícil… espero no se enrede”, reflexionó.

“Fue un partido muy duro para él porque Coria se plantó y jugó bastante bien, Nico estuvo un poquito irregular y en el momento del tiebreak jugó increíble. Después de ganarlo, se soltó y mejoró mucho”, señaló sobre el triunfo de Jarry contra el argentino Federico Coria.

Sobre el resto de los tenistas en competencia, La Pulga destacó “Me llamó la atención “la velocidad media de Fils, sé que los dos primeros torneos de Sudamérica estuvo medio enfermo, pero ahora está mejor así que será un hueso duro para el español. Ayer Seba Báez sacó un partido difícil adelante con Varillas, estaba como cansado. Se nota que Río le pegó duro pero se ve que tiene una fuerza de voluntad increíble”.

Garin y sus problemas con el público

“Para mí es difícil analizarlo porque no tengo tanta relación con él, no sé que está pasando. No sé porqué toma ciertas decisiones, porqué no trata de mejorar su relación con el público“, analizó sobre el mal momento que atraviesa Cristian Garin, que este jueves se bajó de Indian Wells.

“Creo que ahí está el problema más grande. Él dice que no le afecta la gente, pero no deja de decir cosas que a los haters les irrita y le tiran. Seguro que le afecta y eso es realmente muy malo”, agregó.

Uno de los chilenos que está atravesando el mejor momento de su carrera es Alejandro Tabilo quien, para De la Peña “aún tiene un techo muy alto. Para que eso suceda, tiene que seguir poniéndose fuerte. La gran diferencia que yo veo de su tenis con el resto de los top 40 no es su parte tenística, es el aguante físico. Los otros logran mantener el nivel de intensidad alto, que él puede llegar, mucho más tiempo. Le falta stamina para seguir arriba”.

Por último, el argentino destacó el trabajo que se ha realizado en la cancha del Court Jaime Fillol luego de las jornadas de competencia del Chile Open. Para La Pulga, “la cancha mejoró mucho. Ayer los jugadores casi no se quejaron. cuando haces torneos, esto pasa, contratas a una empresa para que haga un trabajo y no les funcionó. Algo no funcionó”.

En Agricultura TV Matías Fuenzalida conversó con Horacio de la Peña