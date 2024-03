Comparte

El ex jugador de fútbol, Luis Jiménez, se refirió a su retiro del fútbol profesional tras vestir la camiseta de Magallanes en 2022 y aseguró estar enfocado ahora en su faceta empresarial.

Jiménez se dedica ahora en sus negocios, los cuales están ligados a la moda y las agencias digitales, con las marcas de ropa Louis Antoine y Double Five, además de la agencia de marketing digital WeHub Creative y 247, entre otras.

“Ya estaba agotado del fútbol. Si hoy tú me dices que vuelva a jugar fútbol, yo lo haría, pero solamente a los 90 minutos del partido. El día a día es lo que me agotó (…) Yo siento que ese deporte está un poco manchado, por decirlo de alguna manera. Además, terminé hace poco, entonces prefiero darme un respiro”, contó el ex futbolista de Palestino en diálogo con el Diario Financiero.

En esa misma línea, el ‘Mago’ Jiménez abordó la posibilidad de ser entrenador o director deportivo: “He tenido algunas invitaciones a trabajar, pero de momento no es algo que me llame la atención. Además, el fútbol chileno está medio complicado. Entonces para estar trabajando y pasar rabias, prefiero pasar rabias con mis cosas”.

Finalmente, Jiménez aclaró que “si me invitas a jugar hoy en la tarde o a comer algo, yo digo vamos a comer algo”.