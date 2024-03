Comparte

Uno de los grandes ausentes de la primera nómina de Ricardo Gareca al mando de la Roja es Ben Brereton. El chileno-británico venía de largas semanas de baja por lesión en el Sheffield United, pero el Tigre reveló que el motivo para dejar al delantero al margen de los amistosos ante Albania y Francia es que el delantero no sabe hablar español, por lo que decidió buscar otras alternativas en ataque.

“Lo de Ben, es simplemente ver otras opciones, nada en particular. Son decisiones que uno toma pero no tiene nada que ver en su actualidad. Me gustaría que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado, creo que desde la Copa América en Brasil; me tocó participar en esa copa y lo he visto en Chile. Ha tenido el tiempo suficiente para hablar español“, sostuvo el entrenador de la selección chilena en conferencia de prensa donde presentó su primera convocatoria.

“Si hay un interés realmente de poder estar en la selección, porque eso tiene mucho que ver con la convivencia, con el día a día. Transcurrido todo este tiempo nos llamó la atención que no hablara español porque lógicamente representa a la selección”, agregó.

Pero Gareca fue más allá y le dejó abiertas las puertas a Ben para ser parte de la Roja en un futuro. “¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No, pero me gustaría que hable español porque lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego. Entonces, en la medida que yo veo que haya ese interés, por supuesto que el interés nuestro es permanente y eso no le va a restar posibilidades de estar en la selección en un futuro”.

“Simplemente ahora la decisión es esta. Él no está condicionado, sí es algo que le manifesté personalmente que me gustaría que hable español porque la comunicación con sus compañeros, conmigo, con el cuerpo técnico, con la gente, con el periodismo lo considero fundamental para estar en la selección“, complementó el entrenador de la Roja.

Por último, Gareca sentenció que Ben “en ese aspecto me gustaría ver una predisposición de parte de él para aprender español“.