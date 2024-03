La Europa League, tal como la Champions, conoció los cruces de los cuartos de final, los cuales tendrán como duelo estelar el cruce entre el AC Milan y la Roma.

Además, el equipo sensación de Europa, el Bayer Leverkusen, se enfrentará al West Ham, campeón de la Conference League.

Por otro lado, los otros cruces serán entre el Benfica y el Olympique de Marsella y el Liverpool ante el Atalanta.

Los duelos de ida y vuelta están programados para el 11 y 18 de abril, respectivamente.

