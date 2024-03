Comparte

En Universidad Católica estarían ad portas de anunciar que Gabriel Milito será su nuevo entrenador y el defensor cruzado Branco Ampuero habló sobre las opciones de tener al argentino en la banca y las ganas del plantel de dar vuelta el mal momento en el torneo.

“Creo que es un buen nombre, como los que han circulado. Tuvo su paso por O’Higgins, después se fue a Argentina, jugamos Copa Libertadores contra Argentinos. Tengo las mejores sensaciones de él y respecto de su trabajo, he tenido buenos comentarios de jugadores que lo tuvieron”, sostuvo en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre Néstor Gorosito como candidato para dirigir a la UC, el central dijo que “no había escuchado ese nombre, lo desconozco. Es un jugador que hizo historia en el club, le fue muy bien e, independiente del nombre que llegue, la predisposición del equipo tiene que ser a tope, no puede pasar lo de temporadas o semestres anteriores donde no se puede completar un año normal“.

“El entrenador que va a llegar es responsabilidad de la directiva, no nos queda más que esperarlo”, sentenció.

Buscan revertir la situación

Sobre el rendimiento de Universidad Católica ante Audax Italiano, Ampuero señaló que “es importante lo que hicimos con Audax, principalmente para nosotros mismos. Cada uno, ver que las condiciones, que la convicción de revertir el mal inicio de torneo está. Lo demostramos con creces, por cuestiones que todos vimos no pudo entrar el balón, nos anularon un gol que creo que estaba bien anulado. Tuvimos mala suerte en esta pasada, pero es el camino que tenemos que ir pavimentando para meternos en la parte alta”.

Por último, el central habló sobre el tope de horario del partido de la Roja ante Albania y el duelo que deberá jugar la UC ante Unión La Calera este viernes.

El zaguero también se refirió al horario del próximo partido con Unión La Calera, programado para este viernes a las 18:00 horas, por lo que no podrán ver con comodidad el partido entre la selección chilena y Albania. “Es un tema que sobrepasa la logística de los equipos, puede ser algo más de Gobierno de poner los horarios. Podía haber sido un poco más tarde, pero son ellos los que manejan. Hubiera sido lindo ver el primer partido de Gareca y de los jugadores que integran la nómina”, aseguró.