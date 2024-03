Comparte

El portero de la selección chilena, Claudio Bravo, no escatimó en elogios tras la contundente victoria de la Roja por 3-0 sobre Albania. El arquero destacó el trabajo realizado por el equipo durante los días previos al encuentro y resaltó la implicación y dedicación de sus compañeros.

“Más que tranquilos, nos genera felicidad por haber hecho muy buenos días de preparación. Ustedes estuvieron presentes, pudieron ver el trabajo de los muchachos, que están muy implicados. Quiero felicitar a todos los compañeros, hicieron un partido prácticamente perfecto“, expresó Bravo en declaraciones posteriores al partido.

El guardameta también destacó el hecho de no haber tenido que intervenir de manera significativa durante el juego: “No me tiré al suelo en 90 minutos. Eso habla muy bien del trabajo. Empezar así este proceso es vital”, agregó.

Bravo, quien había expresado su gratitud por ser convocado pese a su falta de actividad reciente en competiciones, reiteró su agradecimiento al cuerpo técnico por brindarle la oportunidad. “Lo dije antes de la convocatoria, agradezco al cuerpo técnico por el llamado. No lo esperaba. Venía sin jugar“, comentó el arquero.

El experimentado portero también hizo hincapié en la confianza que siente en sus compañeros de equipo, destacando el desempeño de aquellos que contribuyeron con goles en el partido contra Albania. “A veces es sentir la sensación de confianza. Me siento orgulloso de lo que han hecho mis compañeros. La gente que anotó no es sorpresa, porque sabemos la capacidad que tienen”, afirmó Bravo.

La victoria sobre Albania marca un inicio prometedor para Chile en este nuevo proceso, con Ricardo Gareca en la banca, y las palabras de Bravo reflejan el optimismo y la determinación del equipo en su camino hacia futuros desafíos.