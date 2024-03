Comparte

El legendario futbolista italiano Marco Materazzi compartió sus impresiones sobre el desempeño actual de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, y destacó su experiencia en el club y su perspectiva sobre el rol del jugador chileno en la escuadra lombarda.

Durante su participación en el Partido de Leyendas en el Wellfest 2024, disputado en el Estadio Nacional, Materazzi evaluó el rendimiento de Sánchez, y señaló que aunque podría no estar en su mejor forma, su experiencia y confianza son activos importantes para el equipo. “Probablemente no sea la mejor versión de Alexis, pero ya no tiene 25 años, como cuando estaba en el Udinese o en el Arsenal. Si se siente con confianza, puede dar el máximo“, comentó el ex zaguero.

Materazzi también destacó el contexto en el que se encuentra Sánchez, con un Inter que viene de ser finalista de la Champions la temporada pasada y que se encuentra muy cómodo en la Serie A. Además, mencionó la competencia interna en el equipo, con jugadores como Marcus Thuram y Lautaro Martínez, lo que complica aún más el panorama para el delantero chileno. “No es simple. Cuando eres futbolista, quieres jugar todos los partidos”, reflexionó el campeón del mundo con Italia en 2006.

El exjugador italiano hizo hincapié en la importancia de pertenecer a un club de primer nivel como el Inter de Milán, y apuntó a que Sánchez no debería considerar un traslado a un equipo de menor categoría. “Es mejor estar en el Inter que en un equipo de segundo nivel. Alexis no puede estar en un segundo nivel“, afirmó.

Por último, Materazzi respondió a los comentarios recientes de Arturo Vidal, quien sugirió que el delantero chileno debería cambiar de club para obtener más continuidad. El ex defensor sostuvo: “¿A dónde iría? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el equipo ganó la Supercopa y el Scudetto. Creo que Arturo Vidal no ha estado muy claro en estos días”.