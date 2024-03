Comparte

Luego de la renuncia del director Eduardo Loyola, que obligará a elecciones en Blanco y Negro, el presidente de la concesionaria Alfredo Stöhwing se lanzó con todo contra el máximo accionista Aníbal Mosa.

Al ser consultado si irá por la reelección, Stöhwing indicó que “nosotros tenemos un proyecto que hemos venido implementando, del cual estamos muy contentos y orgullosos, se ha progresado mucho. Todavía falta, hay que preparar el centenario para el próximo año, estamos trabajando en la remodelación del estadio, fortaleciendo la gerencia deportiva… si existe el ánimo del directorio mayoritariamente para continuar, yo estoy dispuesto”.

El presidente de ByN, además, reaccionó a las críticas del renunciado director, quien se lanzó en su contra tras dimitir. “No las he escuchado, pero no creo que tengan mucha validez esas declaraciones porque Eduardo Loyola es un director de Aníbal Mosa que se presta para renunciar y continuar con el show que hace todos los años, pensando solo en cuestiones personales, de alcanzar el poder en momentos deportivos súper delicados. Me parecen muy inadecuadas y fuera de lugar, de un director que está renunciado. Además, habla cosas de las cuales no sabe mucho, como son la administración y el fútbol”, afirmó.

En ese sentido, Stöhwing no se guardó nada y se lanzó con todo contra Aníbal Mosa. “No es algo que opine yo, sino que es cosa de mirar todos los últimos años su sed de poder totalmente insaciable, aunque sea perjudicando al club. No hay mucho que decir, no las he escuchado, pero no creo que tengan mucho fondo, porque no es una persona que sepa mucho ni de administración ni de fútbol. Es una opinión totalmente parcial que no merece mayores comentarios”, apuntó.

“Cualquier persona tiene el derecho de aspirar a la presidencia, por supuesto que tiene las condiciones y la validez para hacerlo, pero a mí me parece que Aníbal Mosa no tiene el apoyo histórico para hacerlo. Yo llegué a Colo-Colo motivado por la crisis en la que estaba el club producto de la administración de Aníbal Mosa, todavía estamos pagando nosotros sin poder contratar, sin poder hacer las cosas que quisiéramos hacer por pérdidas irracionales que tuvo durante su período. Además, nos llevó a estar a un gol de la Primera B, de manera que cada persona debería tener un poco de autocrítica para saber las cosas que puede hacer y las cosas que no, y claramente Aníbal Mosa no está en condiciones de gobernar al club”, agregó.

Por último, se refirió a la posibilidad de que el Club Social y Deportivo respalda su reelección. “Sin duda que depende de ellos, yo en realidad no estoy involucrado en cuestiones de votaciones en este momento. Me parece que estamos viviendo un momento muy importante, tenemos suficientes cosas que hacer, el miércoles debutamos por la Copa Libertadores, así que es muy fundamental eso. Pero con el Club Social tenemos muy buena relación, estamos conversando permanentemente y ellos están involucrados en todos los proyectos que estamos desarrollando, principalmente en el centenario del club y la remodelación del estadio”, señaló.

“Me gustaría que estuviese el respaldo, más bien por el proyecto y por lo que estamos haciendo, y que no sea una cuestión personal. Yo estoy dispuesto, muy involucrado y muy entusiasmado con todo lo que estamos haciendo en el club. Eso es lo que me gustaría que se respaldara”, sentenció.