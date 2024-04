Comparte

Un lamentable momento vivieron los jugadores del Always Ready tras la derrota por la cuenta mínima ante Independiente Petrolero de Sucre, lo que significó la eliminación del cuadro albirrojo del torneo.

Es que, tras el partido, los jugadores del cuadro de El Alto se dirigieron a su camarín, donde vieron todo destruido, con sus pertenecías revueltas. E incluso, denunciaron el robo de billeteras y celulares.

Aunque eso no fue todo, ya que los futbolistas denunciaron que fueron agredidos y hostigados por barristas del club. Asimismo, indicaron que la dirigencia fue cómplice de los hechos y permitió el ingreso de los violentistas al vestuario.

El lateral del club, Diego Medina, habría sido agredido por el presidente de la isntitución, Andrés Costa. Esto generó la renuncia del jugador, según indicaron algunos medios.

“Pasaron cosas, se entraron al vestuario, nos robaron cosas, hubo agresiones… estamos esperando la respuesta de la dirigencia”, aseguró Medina en conferencia de prensa.

Luego señaló: “Agradecido con Always Ready, pero lo que pasó no puedo dejarlo pasar, me quiero ir. Los compañeros que estaban anteriormente nos advirtieron, ahora nos tocó nosotros”.

Para colmo, mientras los futbolistas del Always Ready se dirigían al bus, se enteraron que este ya se había ido. Por lo mismo, tuvieron que organizarse para arrendar uno nuevo, ya que fuera del estadio había barristas con armas blancas.