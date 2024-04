Comparte

El exjugador argentino y técnico en el fútbol mexicano, Antonio Mohamed, reveló detalles conmovedores sobre su encuentro con Lionel Messi tras la final de la Copa América de Estados Unidos 2016, en la que Argentina perdió ante Chile en una definición por penales.

El “Turco” Mohamed compartió cómo fue el encuentro con Messi dentro del estadio después de aquel partido y rememoró la triste reacción del astro argentino por la derrota: “Bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados”, relató Mohamed a Olé.

“Yo lo escuchaba llorar y él me decía: ‘No es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección“, añadió el exjugador.

“Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro“, concluyó Mohamed, quien destacó la emotividad del momento compartido con el capitán de Argentina

Este testimonio ofrece una mirada cercana y conmovedora sobre los momentos difíciles que enfrentó Messi tras la final de la Copa América 2016, mostrando la humanidad detrás de la figura deportiva y el apoyo que recibió en ese momento.