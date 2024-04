Comparte

Esta noche, a las 21:00 horas y en el marco de los 10 años de celebración de REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13 reestrenará una de las telenovelas más emblemáticas y queridas de la televisión chilena: “¿Te conté?”.

La producción dramática data originalmente de 1990 y se centra en las aventuras y desventuras de un grupo de personajes que viven en una pensión, en donde destacaba un simpático no vidente interpretado por Bastián Bodenhöfer, “Leo”, quien se debatía entre el amor de los roles de Carolina Arregui y Claudia Di Girólamo.

Sobre el retorno de esta apuesta de ficción dirigida por Óscar Rodríguez y original del brasileño Cassiano Gabus Mendes con la adaptación de Jorge Díaz, Bastián Bodenhöfer confiesa que “me parece súper bonito que se vuelva a dar ‘¿Te conté?’, es la teleserie que más me ha gustado hacer. Una teleserie de Cassiano Gabus Mendes, con la calidad que todos sabemos que tienen sus guiones”.

En relación a su icónico rol en esta telenovela, el actor rememora que “‘Leo’ era un joven no vidente pero desenvuelto, que tenía superada su ceguera y podía moverse dentro de la sociedad. Trabajaba (vendía enciclopedias) y tenía sentido del humor, se reía de sí mismo y se reía de los demás, por lo tanto, era muy simpático y popular”.

Para darle vida, el intérprete cuenta que “tuve un trabajo de preparación para hacer el personaje muy puntual: durante casi dos meses estuve yendo a observar a una escuela de ciegos y ver bien la cinética, cómo piensan, cómo sienten, qué hacen y cómo enfrentan el hecho de que sean no videntes dentro de una sociedad que no los acoge, que hace, justamente, que ser no vidente sea muy difícil”.

A lo anterior, Bastián agrega que “antes de empezar a grabar hicimos varias pruebas con Óscar Rodríguez ante cámara para ver bien el cómo dar con la ceguera de ‘Leo’, el cómo se iba a ver, entonces ahí tuve que trabajar técnicamente lo de los ojos y su cinética. En ese sentido, hubo una gran preparación para realizar este personaje”.

El impacto de la telenovela y del papel de Bodenhöfer fue muy grande y él recuerda que “la respuesta del público con respecto a ‘Leo’ fue bastante impresionante. Era una época donde la gente mandaba cartas al canal y muchas veces fui invitado a programas de radio también, en donde los radioescuchas podían llamar por teléfono… y muchas veces me tocó conversar tanto en la radio o a través de cartas con mamás o papás, gente muy humilde, que tenían un hijo o una hija ciega y me decían ‘oye, mi hijo, que es ciego, ve la teleserie y le ha hecho tan bien, porque hasta ahora estaba confinado en la casa y no se atrevía a salir, y gracias a tu personaje empezó a agarrar fuerza y se atrevió a salir a la calle y asumir su ceguera y a comunicarse y tener amigos’”.

Y justamente todo eso motivó al actor a que propusiera una idea que fue clave para el desenlace de la producción dramática y que es recordado hasta la actualidad: “Leo” no recupera nunca su visión.

Bastián Bodenhöfer revela que “en el libreto original él recuperaba la vista, y yo fui a hablar con el director y con Ricardo Miranda (entonces director del área dramática de Canal 13) y les planteé que sería defraudar a la gente humilde que jamás va a tener la plata como para operar a sus hijos. Es por eso que les propuse que después de la operación mi personaje no recuperara la visión y siguiera feliz igual, y aceptaron esa versión del final”.

En “¿Te conté?”, el rostro de clásicas teleseries como “Matrimonio de papel”, “Semidiós” y “Ellas por ellas” volvió a hacer dupla con Carolina Arregui, consolidando el trabajo que habían hecho con la actriz en “Ángel malo”, acerca de lo que él comenta que “efectivamente ya teníamos toda la experiencia de ‘Ángel malo’, entonces ya había un lenguaje común y formábamos equipo. Eso es lo bueno de los elencos estables, uno sabe cómo trabaja la otra persona y hay códigos en común que nacen, entonces el trabajo se hace más rápido, creativo y entretenido”.